JAKARTA - Boy William dan Karen Vendela memang telah berniat untuk menikah, namun niat baiknya itu selalu saja gagal. Pasalnya bukan cuma sekali, Boy William beberapa kali harus menunda pernikahannya dengan Karen Vendela lantaran pandemi Covid-19.

Namun belakangan Boy William mengungkapkan bahwa telah membatalkan pernikahannya dengan sang pujaan hati. Meski batal menikah, Karen Vendela yang tengah berlibur ke luar negeri itu tampak baik-baik saja.

Lewat Instagram pribadinya, Karen membagikan beberapa foto yang tengah asik berlibur di Paris. Namun salah satu unggahannya tampak mengisyaratkan bahwa dirinya kini lebih bahagia dari sebelumnya.

"Happier than ever (lebih bahagia dari sebelumnya)," tulis Karen Vendela, dikutip Sabtu, (20/8/2022).

Tak diketahui pasti, apakah kebahagiaan itu dia rasakan karena berlibur atau karena batal menikah.

Seperti diketahui sebelumnya, Boy William mengatakan bahwa batal menikah dengan Karen Vendela karena dirinya belum ada pemikiran ke arah sana.

Pengakuan itu ia ungkapkan lewat kanal YouTube miliknya BW. Saat berlibur dan menghadiri wisuda sang adik di Amerika Serikat.

"Ya nothing wrong with the girl, nothing wrong with the family juga. Cuma kalau ngomong jujur-jujuran ya, deep inside, gue belum ada pikiran ke arah sana. Kita kan manusia juga, punya perasaan bimbang atau gimana. Daripada dipaksain, gue mending mundur. Gue merasa melakukan hal yang benar," terang Boy William.

(aln)