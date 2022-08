GEMPA bumi dengan kekuatan magnitudo 5,8 baru saja mengguncang Selatan Bali, Senin 22 Agustus 2022. Kencangnya gempa tersebut bahkan turut dirasakan oleh artis Nana Mirdad yang saat ini memang tinggal di Bali.

Melalui akun Instagramnya, istri dari Andrew White ini mengaku merasakan kencangnya guncangan gempa sekitar pukul 15.36 WIB tersebut. Ia dan para anggota keluarga bahkan terlihat berhamburan keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri.

"Gempanya kencang banget. Gempanya kenceng banget Are you okay?," tanya Nana Mirdad pada seluruh anggota keluarganya dalam video yang diunggahanya di Instagram Story.

Saking dahsyatnya kekuatan gempa tersebut, rumah yang ditinggali oleh Nana, Andrew, serta anak-anaknya sampai mengalami keretakan. Bahkan ia juga sempat memperlihatkan keretakan tembok rumahnya yang terjadi akibat gempa.

"Rumah aku sampai retak, tuh wow. Pantesan kenceng banget tadi kita di sini rasanya," lanjutnya.

Sementara itu, dari analisisa BMKG gempa berada di 74 km 9.36 Lintang Selatan (LS) dan 115.59 Bujur Timur (BT). “Gempa Magnitudo: 5.8, Kedalaman: 124 km, 22 Agu 2022 15:36:33 WIB, Koordinat: 9.36 LS-115.59 BT (74 km Tenggara KUTA SELATAN-BALI), Tidak berpotensi tsunami,” dari keterangan resmi BMKG. BMKG mengatakan pusat gempa berada di kedalaman 124 kilometer. Gempa dipastikan tidak berpotensi tsunami. Sedangkan hingga pukul 16.00 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).