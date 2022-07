PEMBAPTISAN merupakan salah satu prosesi yang sangat sakral bagi umat Kristiani. Ada banyak makna yang terkandung dalam proses pembaptisan, salah satunya ialah untuk meninggalkan dosa terdahulu dan menjalani hidup baru dengan lebih baik lagi.

Sebagai salah satu umat Kristiani, Nana Mirdad rupanya memiliki kisah unik saat dirinya menjalani pembaptisan. Berawal dari rasa sakit gigi saat tengah syuting, istri Andrew White ini langsung berpikiran untuk dibaptis.

"Syutingnya apa aku lupa, Pokoknya di lokasi syuting itu udah nggak tahan (sakit gigi) mengganggu performa, karena pada saat itu lagi dibutuhkan untuk syuting dan akhirnya berdoa," ujar Nana seperti dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta, Minggu (17/7/2022).

"Minta banget ke tuhan, ya tuhan ini harus syuting, bener-bener please banget udah nggak kuat banget sakit giginya. And then habis amin, langsung nggak berasa, hilang," sambungnya.

Menurutnya kejadian tersebut menyadarkannya, bahwa Tuhan selalu ada untuk dirinya sehingga dia memutuskan ingin dibaptis.

"Itu pasti karena keajaiban. Akhirnya aku mikir ya ampun Tuhan baik banget. Pada saat itu gue ngerasa, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Pada saat itu, bener-bener itulah rasanya," tambahnya.

Nana mengatakan hubungan dia dan Tuhan sangat dekat. Sebab dia dibesarkan dari keluarga yang memiliki kedekatan dengan Tuhan dan dia merasa Tuhan selalu ada di hatinya sejak kecil.

"Kayak gue apapun itu selalu gue serahin ke Tuhan dan Tuhan bersama gue. Dan pada saat itu gue memang merasa tangan Tuhan bekerja," jelasnya.

Nana mengatakan alasan dirinya ingin dibaptis semata-mata bukan karena hilang sakit gigi saja, tapi keinginan itu sudah muncul di sejak lama. Dia merasa sangat beruntung dan berterima kasih kepada Tuhan. "Pada saat itu gue ngerasa present-nya Tuhan tuh ada dalam hidup gue. Walaupun gue ngerasanya sepanjang waktu sih tapi triggernya itu pada saat sakit gigi hilang dan kepikiran untuk dibaptis," jelasnya. "Tapi kalau untuk Tuhan selalu ada sama gue itu sih gue selalu merasakannya. Sakit gigi hilang itu trigger yang ngingetin gue, ini lho gue ada disini buat lo, gitu," lanjutnya. Setelah menjalani prosesi baptis, Nana mengaku kalau dirinya masih tetap menjalani kehidupan seperti biasa dan tidak ada yang berubah. Namun kedekatannya dengan Tuhan kalau sudah dibaptis itu berbeda. "Secara kedekatan, kalau udah dibaptis ngerasa lebih dekat dengan Tuhan. Walaupun kadang ada up and downnya juga. Entar ada aja disentil diingetin lagi buat deket sama tuhan. Kaya gitu sih," tutup Nana.