PENYANYI Vidi Aldiano menjadi satu dari sekian banyak rekan-rekan dekat Jessica Mila yang turut hadir di momen lamaran yang berlangsung di Bali. Bahkan melalui akun instagramnya, suami dari Sheila Dara Aisha ini tampak membagikan unggahan saat Yakup Hasibuan menanyakan kesediaan Jessica Mila untuk menjadi istrinya

Sang pelantun 'Status Palsu' itu terlihat berada di tengah-tengah para sahabat lain yang berfoto dengan Jessica dan Yakup. Bahkan ia juga ikut merayakan kebahagiaan bersama pasangan itu.

"Gue masih inget dulu sempat berdoa bersama @jscmila saat sama-sama masih lajang, supaya Tuhan bisa mempertemukan kita masing-masing dengan pasangan yang tepat di waktu yang terbenar bagi-Nya. Dan hari ini, Tuhan menjawab doa itu," tulis Vidi, dikutip pada Senin (22/8/2022).

Sebagai sahabat, Vidi mengucapkan selamat kepada Jessica dan Yakup. Ia berdoa agar kebahagiaan pasangan itu bisa berjalan lancar hingga akhirnya dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan.

"CONGRATULATIONS @jscmila & @yakuphasibuan! Dua anak Tuhan yang langka, berhati super baik dipertemukan dan dijanjikan hari ini!" Tulis Vidi.

"Berdoa selalu untuk ketentraman, kebahagiaan, dan kemulusan jalan kalian berdua kedepan! I'm so happy to be able to witness this beautiful moment! Love you two!" Sambungnya.

Unggahan Vidi ini pun dibanjiri komentar netizen. Hadirnya sang penyanyi di acara lamaran Jessica ini membuatnya dijuluki duta persahabatan Indonesia, lantaran dirinya selalu ada di momen spesial para artis. "Vidi lagi, Vidi lagi," komentar netizen. "Dear pak @jokowi, Indonesia bener-bener punya the real duta persahabatan," komentar netizen. "Dimana ada orang lamaran, di situ ada Vidi," seloroh netizen lainnya. Seperti diketahui, Vidi memang kerap hadir dalam acara lamaran atau pernikahan para artis. Bahkan, dia hadir sebagai bridesmaid di pernikahan Maudy Ayunda dan Jesse Choi beberapa waktu lalu, yang mengejutkan publik karena tak tercium media.