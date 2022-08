JAKARTA - Kiky Saputri memberanikan diri untuk tampil mengenakan sebuah kebaya yang awalnya hendak digunakan untuk acara lamaran.

Diakui komika yang sering nge-roasting itu, acara lamaran harusnya digelar tahun lalu, namun gagal terlaksana. Sehingga kebayanya pun belum pernah terpakai.

Seakan berdamai dengan masa lalu, Kiky Saputri pun akhirnya memakai kebaya tersebut. Meski bukan dengan status sebagai seseorang yang dilamar, Kiky merasa Tuhan menang memiliki rencana lain di balik rancangan kebaya nya itu.

"Satu tahun lalu, harusnya kebaya ini saya kenakan untuk acara lamaran saya. Tapi Tuhan merancangnya untuk acara lain," tulis Kiky Saputri di akun Instagram pribadinya, Minggu (21/8/2022).

Usut punya usut ternyata kebaya itu dipakai perempuan 28 tahun dalam sebuah peluncuran film dan ia didapuk sebagai pembawa acaranya.

"Sehingga bisa saya gunakan tahun ini tapi bukan sebagai seseorang yang dilamar, melainkan sebagai pembawa acara," sambung Kiky Saputri.

Meski begitu, Kiky tetap merasa bahwa kebaya lamarannya tersebut terasa spesial bisa menjadi bagian dari peluncuran film.

"Kebaya ini tetap menjadi spesial karena bisa menjadi bagian dari acara peluncuran film 'Before, Now, and Then - Nana'," ujar Kiky Saputri.

Sontak saja unggahan Kiky pun menuai respon positif dari para netizen dan sederet artis. Mereka kompak memberikan kalimat penyemangat untuk Kiky Saputri. "Patah, tumbuh, hilang, berganti," ujar Seroja Hafiedz. "Aduh duh, peluk! Kamu aku lamar aja deh!! Jadi permata hatiku, sampai jumpa lagi cantik," kata Happy Salma. "Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik ya kak," tulis akun @edh***.