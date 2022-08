JAKARTA - Marshanda belakangan ini santer diberitakan telah memiliki kekasih baru. Pasalnya, aktris berusia 33 tahun itu mendadak mengunggah foto mesra dua tangan yang saling menggenggam.

Saat hadir menjadi tamu di kanal YouTube TS Media, Marshanda disinggung oleh pertanyaan terkait rencana untuk menikah lagi.

"(Keinginan menikah) enggak sih, eh gimana, ya. Aku gak ada keinginan gitu loh," kata Marshanda dikutip dari YouTube TS Media, Minggu, (21/8/2022).

"Karena kalau misalnya nih ya aku ketemu cowok yang aku juga sayang, aku suka sama dia dan dia juga baik sama aku, bikin aku tenang itu yang terpenting. Sekarang nih kriteria terpenting adalah bikin aku tenang. Ngapain kita sama cowok yang bikin kita stres kan, males banget," jelas Marshanda.

Marshanda juga menyebut bahwa menikah lagi bukanlah keinginannya untuk saat ini. Dia hanya ingin membutuhkan sosok yang selalu mendukung dan bekerja sama.

"Aku tuh punya pemikiran maybe getting married again, gak harus. Tapi mungkin kita bisa berkarya bareng. Kita bisa saling mensupport, aku mensupport kerjaannya dan dia mensupport kerjaan aku dan 'our babies' itu karya-karya kita, project-project kita bersama," ungkap Marshanda.

Meski tak mengharuskan dirinya untuk menikah lagi, namun kalau ada kesempatan, Marshanda ingin memiliki anak lagi. "Jujur aku akan senang banget kalau punya anak lagi. Karena aku tuh seneng banget kayak rapihin barang-barang anakku, mengasuh my daughter or my son misalnya. Terus nyiapin makanan, masakin makanan buat anakku itu aku suka banget," pungkas aktris bernama lengkap Andriani Marshanda itu. Sebagai informasi, dari pernikahan Ben Kasyafani dan Marshanda yang kini telah kandas mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sienna Ameerah Kasyafani.