ARTIS Marshanda hingga saat ini mengaku masih single. Ia bahkan hanya menganggap beberapa pria yang dekat dengannya sebagai sahabat dan juga teman ngobrol.

Meski begitu, Marshanda sendiri mengaku jika sebenarnya ia memiliki tipe pria idaman untuk mendampinginya. Selain baik dan sayang, ada satu hal lain yang dirasa amat penting bagi Marshanda.

"Bikin aku tenang itu yang terpenting, sekarang nih kriteria terpenting bikin aku tenang" ujar Marshanda, dikutip dari YouTube TS Media, Minggu (21/8/2022).

Ibu anak satu ini tak lagi mencari pria untuk sekedar dijadikan pasangan saja. Dia juga membutuhkan sosok yang bisa menjadi wadah berbagi cerita.

"Not just as pasangan tapi juga sebagai bestfriend, jadi aku cerita apa aja sama dia" lanjutnya.

Disinggung soal keinginan menikah lagi, Marshanda melihat bahwa hal itu tak harus dilaksanakan. Mantan istri Ben Kasyafani itu lebih ingin ketika memiliki pasangan, dirinya dan sang kekasih mampu bekerja sama menghasilkan karya. "Aku punya pemikiran maybe getting married again gak harus, tapi kita bisa berkarya bareng, bisa saling mendukung kerjaan, our 'babies' ya karya-karya kita, projek kita bersama" ucap Marshanda. Kendati demikian, Marshanda tak memungkiri dirinya akan senang jika kelak dikaruniai seorang anak lagi. Pasalnya, Marshanda mengaku sangat senang mengurus keperluan hingga merapikan barang anak.