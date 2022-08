JAKARTA - Wehustle sukses membuat kagum para juri Indonesia’s Got Talent pada Senin (15/8/2022) malam. Grup dance tersebut berhasil menunjukkan penampilan terbaik mereka dengan tema ‘anak sekolah’.

Dalam penampilannya, grup dance ini menari dengan lantunan lagu dangdut, dari Goyang Dumang milik Cita Citata hingga Dangdut Is The Music of My Country yang dipopulerkan Project Pop.

Ketujuh personel Wehustle tampil dalam balutan seragam SMA dan melontarkan guyonan khas anak tongkrongan. Tak cuma menari, mereka juga melemparkan komedi-komedi ringan dan natural.

“Kalian sangat menghibur dan kekinian. Style seperti ini harus dipertahankan. Komedi kalian juga dapat banget, tanpa kesan garing,” ujar Ivan Gunawan sang juri. Pujian lainnya datang dari juri lainnya, Ariel NOAH.

“Seru! Benar kayak tongkrongan anak SMA yang badung saja,” tutur vokalis band NOAH tersebut. Penampilan Wehustle juga berhasil mencuri hati Reza Arap yang memberikan golden buzzer.

Dengan hasil tersebut, maka Wehustle langsung lolos ke Semi Final Indonesia's Got Talent. Momen itu bahkan sukses membuat Ivan Gunawan terharu. "Aku bisa merasakan kebanggaan kalian. Aku suka cara kalian. Seru! Tetap lucu ya," kata sang desainer. Untuk melihat bakat-bakat lain, saksikan Indonesia's Got Talent setiap Senin dan Selasa pukul 21.30 WIB di RCTI.*