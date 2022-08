PENYANYI sekaligus pencipta lagu, Melly Goeslaw, baru saja selesai menjalani operasi bariatrik. Kini, dirinya mengaku bahagia lantarankurang dari satu bulan, dirinya bisa menurunkan berat badan hingga 12 kilogram.

Melalui akun Instagramnya, pelantun I Just Wanna Say I Love You tersebut tampak mengucapkan rasa terima kasihnya pada sang dokter yang membantunya menurunkan berat badan. Bahkan, ia mengaku bahagia lantaran kemeja miliknya bisa digunakan dengan nyaman.

Berikut, potret perubahan Melly Goeslaw usai turun berat badan hingga 12 kilogram:

1. Melly Goeslaw mengunggah videonya saat tengah berada di Rumah Sakit Pondok Indah





2. Dalam kesempatan tersebut, istri dari Anto Hoed itu tampak mengenakan kaos berwarna putih dengan kemeja dan celana jeans berwarna biru dongker

3. Sambil berjalan, Melly terlihat melambaikan tangannya ke arah kamera menuju ke ruangan Dr. dr. Peter Ian Limas, yang merupakan spesialis bedah konsultan bedah digestive

4. Bahkan dari cuplikan video tersebut, terlihat jelas perubahan dari tubuh vokalis Potret tersebut, setelah berhasil menurunkan berat badan hingga 12 kg dalam waktu 27 hari. 5. Selain tampak langsing, Melly juga terlihat semakin segar

6. Ia pun tak ada henti-hentinya bersyukur lantaran bisa menurunkan berat badannya secara instan

7. Bukan hanya berat badannya yang turun. Gula darah dalam tubuhnya juga disebut stabil hingga berharap agar dirinya selalu diberi kesehatan

8. Sebelumnya, Melly diketahui sempat menjalani operasi bariatrik lantaran dirinya merupakan seorang penderita obesitas yang sulit mengecilkan bobot tubuh, meski sudah melakukan program diet dan olahraga