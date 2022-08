SEOUL - Han So Hee membuat khawatir penggemarnya setelah mengunggah sepuluh gambar abstrak di Story Instagram pribadinya, pekan lalu. Salah satu gambar yang menarik perhatian fans adalah sketsa anjing dengan kaki manusia.

Pinggang ‘makhluk’ itu terlilit tali tebal berwarna merah yang membuat kulitnya luka dan berdarah. Sementara bagian wajah makhluk tersebut disensor dengan coretan berwarna hitam.

Tak hanya itu, dia juga membagikan gambar lain yang memperlihatkan dua orang yang berdiri berhadapan dan saling bercumbu. Namun salah satu orang tersebut, menembus dada pasangannya dengan tangan.

Seperti gambar sebelumnya, dalam sketsa tersebut wajah kedua orang itu juga disamarkan dengan bentuk awan berwarna hijau. Pada gambar lainnya, kedua orang itu terlihat berbaring di lantai dengan wajah yang masih disamarkan.

Han So Hee juga membagikan gambar lain yang memperlihatkan seseorang terbaring dengan tulisan berbunyi: "Tak pernah merasa sedalam ini pada seseorang, namun di waktu bersamaan aku merasa lepas dari diriku dan merasa bagian dunia ini.”

Kalimat itu, menurut AsiaOne, merupakan quote dari filsuf Perancis, Albert Camus dalam esai berjudul The Wind at Djemila. Esai itu dibuatnya setelah melakukan perjalanan ke Djemila, sebuah kota di utara Algeria.

Han So Hee tidak menjelaskan arti dari gambar-gambar yang diunggahnya tersebut. Namun deretan gambar itu sukses membuat penggemarnya khawatir. "Unnie, apakah kau baik-baik saja?" ujar seorang warganet pada salah satu unggahannya. Lainnya berkata, "Aku melihat darah, kekerasan, kepahitan, kekerasan seksual, dan rasa tak berdaya dari gambar-gambar. Aku berharap, semua itu hanya ekspresi dari seni dan bukan kehidupan nyata. Meski begitu, aku tetap khawatir." Seperti diketahui, Han So Hee mengambil jurusan seni saat kuliah. Bahkan karyanya sempat 'dipamerkan' dalam drama Nevertheless di mana dia berperan sebagai mahasiswa jurusan seni patung.*