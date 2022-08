JAKARTA - Tsania Marwa mengabarkan berita bahagia melalui unggahan di Instagram. Dia baru saja menyelesaikan kuliah S2 dan meraih gelar di bidang akademik.

Selama satu tahun mengerjakan tugas akhir sebagai syarat untuk meraih gelar dan lulus. Tsania Marwa mengaku mengalami kondisi naik turun.

"Satu tahun bikin tesis UP and DOWN banget," tulis Tsania Marwa di Instagram.

Selain persiapan panjang Tsania Marwa dalam mempertanggungjawabkan tesisnya, dia pun menunjukkan foto saat sholat dan berdoa tepat sebelum sidang.

Setelah itu, dia menunjukkan bahwa sidang tesis yang berjudul "Peran Separation Anxiety pada Hubungan antara Psychological Distres dan Insomnia pada Orang Tua yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak akibat Perceraian" itu berjalan dengan lancar. Dia pun segera menelepon sang ayah untuk mengabarkan hasil sidang.

"Alhamdulillah, Pa, lulus," ucap Tsania Marwa dalam video yang diunggah.

Setelah itu, banyak rekan sesama artis yang berkomentar mengucapkan selamat untuk wanita berusia 31 tahun itu. Dia juga mendapatkan banyak doa dari netizen untuk ilmu yang didapat dan kesuksesannya di masa depan.

"Congratss dayang," tulis Nafa Urbach.

"So proud of youuu," tulis Yasmine Wildblood

"Alhamdulillah selamat yaa.. Awaa.. kamu hebat pintet dan membanggakan. Ikut bahagia yaaw," doa netizen.

"Selamat umi. Barakallah fi umrik," timpal netizen lain.

