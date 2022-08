JAKARTA - Nita Gunawan menarik perhatian warganet ketika memamerkan perut rampingnya di Instagram. Dalam foto unggahannya, dia terlihat mengenakan sports bra dan celana bermotif hijau dan hitam.

Dalam caption unggahannya, dia mengungkapkan, rahasianya bisa tampil ramping dengan perut rata. “Good job!!! Enggak sia-sia sudah enggak makan daging merah 2 bulan,” katanya dikutip dari unggahannya pada Kamis (11/8/2022).

Presenter yang sempat dituding sebagai selingkuhan Raffi Ahmad itu menambahkan, foto itu diambilnya tanpa make-up maupun filter kamera. “Mengambil foto ini dari kamera iPh*ne dan belum mandi,” imbuhnya.

Sejak diunggahnya pada 10 Agustus 2022, foto itu telah disukai lebih dari 84.000 kali dengan lebih dari 700 komentar. Beberapa warganet bahkan memuji penampilannya. “Belum mandi saja cantik,” ujar akun “h**dras***ita19**.

“Perutnya kaya roti sobek kak,” ujar akun @ala**in_si***.

“Damage-nya enggak kaleng-kaleng,” puji @he***.al_ba***ir.

“Bagi tipsnya kak. Aku habis caesar bisa enggak ya balik lagi perutku kayak dulu,” tutur @ann****22_.

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics mengungkapkan mengurangi makan daging merah dapat menurunkan berat badan sekitar 3 kilogram. Penurunan berat badan akan lebih mudah jika mengonsumsi sayuran, buah, biji-bijian, dan kacang-kacangan.*

