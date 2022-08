JAKARTA - Memiliki karier mulus dan stabil di dunia hiburan tentu impian setiap artis. Hal itu juga diharapkan oleh penyanyi Agatha Chelsea. Namun dia menegaskan, karier sama penting dengan pendidikannya.

Hal itulah yang membuat dia rela vakum sejenak manggung dan hijrah ke Melbourne, Australia untuk menyelesaikan pendidikannya di bidang psikologi. Prestasinya juga tak kalah membanggakan. Dia tercatat sebagai One of 100 Most Beautiful Faces of 2022.

Tak hanya sekali, dia masuk nominasi tersebut tiga kali berturut-turut, sejak tahun 2020, 2021, dan 2022. Meski tidak tahu bagaimana mekanisme TCCandler dalam memilih nominasi, namun dia merasa senang dan tersanjung dengan penghargaan tersebut.

“Sejujurnya, aku tuh masih enggak mengerti bagaimana TCCandler memilih para kandidatnya. Tapi tetap saja, bagiku ini keren," tuturnya.

Dengan masuknya Chelsea sebagai nominasi TCCandler membawa dampak positif bagi kehidupannya. Tidak hanya untuk karier yang telah dibangun sejak usia 10 tahun, namun juga bagi pendidikannya. Achievement tersebut memacunya untuk tetap semangat belajar dan berkarya.

Tentu banyak orang yang bertanya bagaimana cara Chelsea menyeimbangkan karier dan pendidikannya sehingga bisa mencapai life balance? Dia menegaskan, semua itu harus dilakukan dengan kerja keras dan menempatkan karier dan pendidikan dalam porsi yang sama. Selain itu, dia mengungkapkan rahasia cantik dirinya yang bersumber dari rasa percaya dirinya. "Setiap perempuan itu cantik dengan cara mereka masing-masing. Yang paling penting, kamu harus nyaman dengan diri dan kulitmu."*