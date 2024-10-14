Agatha Chelsea Rilis Lagu At Least We Tried, Kisah Cinta Penuh Tantangan

JAKARTA - Agatha Chelsea resmi merilis lagu baru berjudul At Least We Tried. Lewat lagu barunya ini, penyanyi 22 tahun tersebut memperlihatkan sisi matangnya, baik dari segi musik maupun konsep.

Tak hanya itu, Agatha juga menyajikan lirik penuh emosi dengan aransemen elegan yang bercerita tentang perjalanan cinta penuh tantangan. Meski begitu, orang tersebut tetap melanjutkan hubungannya karena cintanya yang mendalam.

Di ujung jalan, mereka harus menerima kenyataan bahwa hubungan mereka harus berakhir. Meski begitu, orang tersebut tetap bersyukur dan menerima kenyataan yang ada.

Lewat lagu ini, Agatha Chelsea mengajak pendengar untuk menghargai setiap pengalaman, walaupun tak semua berakhir bahagia. Dalam menggarap lirik lagu ini, Agatha berkolaborasi dengan Tintin dan Abram Lembono.

Agatha Chelsea Rilis Lagu At Least We Tried, Kisah Cinta Penuh Tantangan. (Foto: MNC Media)

“Lagu ini sangat spesial karena saya bisa ikut menuliskan kata-katanya. Setiap liriknya lahir dari pengalaman dan perasaan yang ingin saya tuangkan,” ujar Agatha.