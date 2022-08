JAKARTA - Ririn Ekawati baru saja melepas kepergian anak pertamanya, Puti Jasmine Salsabila Abeng yang akan menempuh pendidikan perguruan tinggi di San Fransisco.

Bersama dengan anak bungsunya, Abigail Cattleya Putri sejak pagi tadi dia sudah mengantar Jasmine ke bandara.

Melalui unggahan di Instagramnya, dia membagikan momen saat perpisahan dengan anaknya itu. Sebagai ibu, pastinya dia merasa sedih ketika setiap hari selalu bersama dan akhirnya Jasmine memutuskan untuk kuliah di luar negeri.

"Masih nggak menyangka saja Eci yang selalu dekat mama harus tinggal jauh. Tapi mama senang karena doa mama dikabulkan satu persatu, salah satunya inI," ujar Ririn seperti dikutip dari laman Instagramnya, Rabu (10/8/2022).

Sebagai seorang ibu, Ririn pun selalu mendoakan anaknya. Apalagi yang akan berpisah cukup lama demi mengejar pendidikan.

"Good luck on your journey sayang, semoga segala yang Eci jalankan dan cita-citakan berjalan sesuai yang Eci inginkan. Dimudahkan, diringankan, selalu dikelilingi kebaikan dan keberuntungan. Jangan tinggalkan sholat ya nak, jaga diri baik-baik. Masih panjang perjalanan Eci, so enjoy & have fun ya sayang," tuturnya.

"Ingat banyak belajar boleh, dibarengi dengan senang-senang yang baik ya nak. Pergunakan waktu dan kesempatan baik dengan manis. Doa mamah selalu untuk Eci," sambungnya.

Postingan itu pun dibanjiri komentar dari netizen dan rekan sesama artis yang ikut bangga dan mendoakan Jasmine. "Aaahhh Jasmine semoga lancar jaya semua tanpa hambatan berarti yah," kata Mona Ratuliu. "Huhu langsung ingat anakku yang pertama. Good luck Jasmine," ucap Enno Lerian.