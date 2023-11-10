Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ririn Ekawati Bagikan Foto Ibnu Jamil Pegangi Perutnya, Umumkan Kehamilan?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |05:31 WIB
Ririn Ekawati Bagikan Foto Ibnu Jamil Pegangi Perutnya, Umumkan Kehamilan?
Ririn Ekawati umumkan hamil anak Ibnu Jamil (Foto: Instagram/ririnekawati)
JAKARTA - Pasangan Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil mengunggah sebuah potret mesra di akun Instagram pribadi mereka. Dalam fotonya, pasangan ini tampak tersenyum sambil melihat bagian perut Ririn yang ditutupi stiker hati berwarna putih.

Ibnu yang mengenakan kemeja putih dan celana krem, terlihat memeluk sang istri dari belakang sambil memegangi bagian perut Ririn dengan pemandangan pantai di belakangnya. Sementara Ririn, terlihat memegangi tangan suaminya yang memegangi perutnya.

Mengikuti unggahannya, Ririn tampak menuliskan keterangan foto yang berisi rasa syukur. Bahkan pengumuman tersebut diduga merupakan kabar bahwa dirinya telah berbadan dua, alias hamil.

"It's a gift and we're blessed. Can't wait #Iadmireyou," tulis Ririn dalam keterangan foto yang dikutip dari Instagram @ririnekawati.

Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil

Foto mesra pasangan itu juga disematkan lagu My Love Mine All Mine milik Mitski. Lagu tersebut menambah kehangatan pasangan ini.

Postingan Ririn yang direpost oleh sang suami tentu saja mendapat banyak komentar dari netizen dan rekan artis. Tak sedikit dari mereka yang ikut bahagia dengan kabar yang diduga keras merupakan pengumuman kehamilan.

"OMG So happy for you guys! Selamat ya," kata Dian Sastro.

"Wah selamat mba Ririn dan mas Ibnu Jamil, ikutan happy," tambah @fukaza***.

