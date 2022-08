JAKARTA - Boy William yang merupakan seorang presenter ternama Indonesia dan konten kreator di YouTube Channel pribadinya baru-baru ini membagikan sebuah video yang berbeda dari biasanya.

Melalui Instagram dan YouTube Channel pribadinya, Boy membagikan sebuah trailer series terbarunya yang akan tayang di YouTube Channel BW. pada pertengahan Agustus 2022.

Series bertajuk ‘The Family’ ini mengisahkan tentang kehidupan private keluarga Boy yang ‘gila’ dan memiliki 2 sisi. Sisi pertama yang penuh dengan kebahagiaan, keseruan, dan cinta. Kemudian sisi kedua yang penuh drama, rahasia, dan juga tekanan yang luar biasa.

BACA JUGA:Episode 1 Series Bad Parenting, Ketika Semua Punya Kesibukan Masing-Masing

“Sometimes I just felt so pressured,” ucap Boy dalam trailer tersebut.

Trailer tersebut memperkenalkan beberapa anggota keluarga Boy seperti adik laki-lakinya yang bernama Mario. Kemudian Mamanya Boy, seorang single mother yang sedang mencari pasangan. Lalu adik iparnya bernama Stella yang ikut tinggal bersama keluarga Boy. Hingga omanya Boy yang masih sangat fashionable dan modern meskipun sudah tidak muda lagi.

Melalui series ini, penonton dapat mengulik kehidupan Boy lebih dalam lagi. Bukan sekedar sebagai Boy seorang presenter ataupun YouTuber, namun sebagai seorang anak laki-laki di keluarga yang private, modern, elit, dan ‘full of mess’.

Beberapa komentar positif dituliskan dalam video trailer tersebut. Bukan hanya dari fans, melainkan juga dari sesama selebritis.

“Totally a world-class documentary. You raised the bar higher with the video quality, well done ,” tulis salah satu akun bercentang biru di kolom komentar.

Nantikan Series ‘The Family’ by BW Production Series di pertengahan Agustus hanya di YouTube Channel BW.!

