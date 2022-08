JAKARTA - Marshanda masuk rumah sakit jiwa usai dilaporkan hilang oleh sahabatnya, Sheila Salsabila dan David. Kini, Marshanda mencoba move one dan tak mau mempermasalahkan kembali terkait hal itu.

Marshanda lebih memilih mengembalikan semua pilihan tentang benar atau salah ke masing-masing individu yang ingin menilai.

"Pihak sana si S Dan D memberi jawaban kembali melalui sosial media masing-masing beberapa kali. Nah skrg aku cuma mau bilang kebenaran kalian milik kalian. Kalian punya hak mempercayai apa yang kalian anggap benar," kata Marshanda di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (9/2022).

Marshanda menjelaskan, dirinya tak mau memaksakan ego untuk memaksa orang melihat dia sebagai sosok yang paling dirugikan dalam masalah dengan Sheila dan David.

"aku sebagai orang yang agree or disagree aku sudah di posisi gak mau membela diriku, gak mau lagi menjawab atau melawan omongan mereka, S Dan D," sambung Marshanda.

Marshanda memilih untuk tidak membuat pusing masalah ini lebih lanjut. Dia hanya bersyukur dibalik permasalahan ini ada berkah yang diterimanya.

"Aku cuma you can say anything you want aku merasa begini soalnya kenapa aku merasa begitu setelah bertubi tubinya masalah yang aku alamin aku masih berkah yang besar sama allah," ungkap Marshanda.

Sudah ada beberapa pekerjaan yang akan dikerjakan oleh artis yang kerap disapa Caca itu. "Alhamdulillah aku ada dua film yang mau premier abis ini. Aku juga diajak sama Vierratale untuk collab satu single dengan judul Mental Warfare dan itu juga karena kondisi mentalku selama ini. Jadi dari banyaknya cobaan dalam hidup, muncul banyak berkah," kata Marshanda. Sebelumnya, Marshanda mengaku tidak menyangka kabar dirinya hilang sangat ramai diperbincangkan di media sosial.