Chris Rock akhirnya buka suara mengenai kejadian saat Will Smith menamparnya di panggung Oscar 2022. Dia membahas insiden tersebut dalam acara stand-up comedy bersama Kevin Hart berjudul Only Headliners Allowed, di New York pada Sabtu, 23 Juli 2022.

Dia mengaku bahwa tamparan dari Will Smith menyakitkan. Meski begitu, dia mencoba untuk mengabaikannya dan tetap bekerja keesokan harinya.

"Ya, itu sakit, tapi aku mengabaikannya dan pergi bekerja keesokan harinya,” kata dia melansir dari New York Post, Jumat (29/7/2022).

Dia juga membuat lelucon bahwa siapapun yang pernah tersakiti karena ucapan maka dia belum pernah ditampar.

"Ia mengatakan 'siapa saja yang berkata-kata menyakitkan, wajahnya tidak pernah dipukul’,” kata seorang sumber kepada ET Online.

Tak hanya itu, Chris Rock juga menegaskan bahwa dirinya bukan korban saat ditampar Will Smith.

"Saya bukan korban," ujarnya sambil bercanda.

Lebih lanjut, sang komedian juga tak akan membicarakan kejadian itu dengan Will Smith. Dia mengatakan bersedia melakukannya asal dibayar.

“Saya tidak akan membicarakannya sekarang. Saya akan melakukannya pada akhirnya… di Netflix. Saya tidak akan membicarakannya sampai saya dibayar,” katanya sambil tertawa saat di set komedi di Fantasy Springs Resort Casino di Indio, California, Amerika Serikat pada bulan lalu.

Will Smith menampar Chris Rock di atas panggung usai komedian tersebut membuat lelucon terkait kepala botak istrinya yang disebabkan oleh alopecia. Usai kejadian tersebut, Will secara resmi dilarang hadir di acara penghargaan Oscars selama 10 tahun.