JAKARTA – Will Smith tampaknya mencari penyembuhan jiwa buntut kontroversi tamparannya terhadap Chris Rock di ajang Piala Oscar 2022. Menjauh dari drama, sumber orang terdekat sang aktor menyebutkan bahwa Smith melakukan perjalanan ke India untuk tujuan healing.

Sumber tersebut mengatakan kepada PEOPLE bahwa aktor kelahiran 25 September 1968 ini pergi ke negara Asia Selatan itu untuk berlatih yoga dan meditasi. Tidak diketahui berapa lama dia akan tinggal di India, tetapi istrinya Jada Pinkett Smith tidak terlihat bersamanya dalam foto paparazzi yang diambil saat Will Smith tiba di negara itu.









Will Smith tiba di Mumbai pada hari Sabtu, 23 April 2022. Dia tampak bersemangat dengan tersenyum dan melambai kepada para fotografer, yang menunggunya dan meneriakkan namanya untuk mendapatkan perhatiannya.

Mantan aktor serial The Fresh Prince of Bel-Air itu pun rela berfoto dengan beberapa penggemar, termasuk seseorang yang terlihat seperti petugas keamanan bandara.

Pemeran King Richard itu tampak berpakaian casual dengan T-shirt putih, celana pendek abu-abu di atas celana kompresi putih, dan sepatu kets Jordan. Will Smith juga mengenakan memiliki kalung, yang sepertinya diberikan oleh penduduk setempat untuk menyambutnya, yang tergantung di lehernya.

Adapun seperti diketahui, Will Smith mencederai kemenangan Oscar-nya dengan perilakunya pada upacara yang berlangsung 27 Maret 2022 itu, dimana dia menampar wajah Chris Rock karena bercanda tentang kepala gundul Jada.

Tindakan itu lantas menjadi kontroversi dan mengundang pro-kontra luas. Will Smith pun memutuskan meminta maaf atas tindakannya, mengakui bahwa itu "mengejutkan, menyakitkan dan tidak bisa dimaafkan."

Ia lantas mengundurkan diri sebagai anggota Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, plus pihak The Academy yang akhirnya memberikan sanksi untuknya dengan melarang Will Smith menghadiri seluruh rangkaian acara The Academy Awards selama 10 tahun ke depan.

(aln)