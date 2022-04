JAKARTA – Dua pekan pasca-insiden penamparan yang terjadi antara Will Smith dan Chris Rock, sang aktor kini harus kena batunya. Diumumkan pagi tadi, Will secara resmi dilarang hadir di acara penghargaan Oscars selama 10 tahun.

Para petinggi dari komite Akademi Perfilman Amerika alias The Academy menggelar sebuah rapat khusus terkait insiden penamparan di panggung Oscars yang menggegerkan seluruh dunia. Dilansir dari Collider, Sabtu (9/4/2022), rapat tersebut berhasil mencetuskan satu keputusan; pembatasan gerak-gerik Will Smith di ajang Oscars.

Akan berlaku selama sepuluh tahun ke depan, Will Smith kini dilarang mengunjungi ajang penghargaan Oscars sekaligus acara-acara yang digelar oleh The Academy. Sanksi ini dijatuhkan tak lama setelah Will diketahui mengajukan surat pengunduran diri dari The Academy.

Seperti diketahui, insiden penamparan ini terjadi pada malam puncak ajang penghargaan Oscars akhir Maret lalu. Ketika komedian Chris Rock membuat lelucon soal kondisi medis Jada Pinkett Smith, Will sang suami merasa tak terima dan berjalan ke atas panggung untuk menampar Chris Rock dan mengejutkan seluruh dunia.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan pada Will Smith, The Academy memutuskan untuk menggelar rapat kemarin sebagai permintaan maaf karena tak segera memberikan reaksi atas insiden kemarin. The Academy juga berterimakasih pada Chris Rock karena sudah berhasil mencegah perpanjangan konflik.

Namun, meski kini dilarang hadir, Will Smith masih tetap bisa menerima nominasi dan menang penghargaan Oscars di masa mendatang. Sanksi ini dikabarkan hanya membatasi kedatangannya saja, bukan untuk menghapus pencapaiannya sebagai aktor di layar lebar.

(aln)