RUMAH produksi Lionsgate mengumumkan bahwa mereka akan merilis prekuel dari film The Hunger Games. Setelah satu dekade The Hunger Games pertama tayang, Lionsgate secara resmi mengeluarkan sinopsis dari prekuel film tersebut bertajuk The Ballad of Songbirds.

Diangkat dari novel berjudul sama karya Suzanne Collins yang terbit dua tahun lalu, film teranyar dari franchise Hunger Games ini akan membawa para penggemar mundur beberapa dekade. Alih-alih membahas petualangan Katniss Everdeen dan para pejuang kemerdekaan, kisah The Ballad of Songbirds and Snakes akan berfokus pada Coriolanus Snow.

Dalam tayangannya nanti, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds akan mempertontonkan masa muda Coriolanus Snow. Tentunya sebelum ia didapuk menjadi seorang Presiden Panem yang kejam dan antagonis dalam trilogi Hunger Games.

Dilansir dari ScreenRant, Selasa (17/5/2022), berikut ini sinopsis The Ballad of Songbirds and Snakes yang dirilis oleh Lionsgate:

“Bertahun-tahun sebelum menjadi Presiden Panem yang keji, Coriolanus Snow adalah remaja 18 tahun yang harus mengubah takdir keluarganya," bunyi rilis tersebut.

"Lewat Hunger Games ke-sepuluh, Coriolanus harus menjadi mentor seorang peserta bernama Lucy Gray Baird dari Distrik 12. Mengetahui sifat pemberontak yang dimiliki muridnya, Coriolanus membangun rencana licik untuk mendapatkan keunggulan secara politis," sambungnya.

Lewat rilis yang sama, Lionsgate juga mengumumkan bahwa aktor Tom Blyth sudah digandeng dan akan berperan menjadi sang tokoh utama. Selain itu, film ini juga akan kembali disutradarai oleh Francis Lawrence yang sudah pernah menggarap tiga film Hunger Games terakhir. Dengan Suzanne Collins sendiri sebagai produser eksekutif serta Michael Leslie sebagai penulis naskah, film prekuel ini direncanakan tayang di layar lebar pada akhir 2023 mendatang. Tepatnya pada November 2023.