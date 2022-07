SEOUL - Han Seung Yeon dan Lee Ji Hoon dikabarkan akan beradu akting dalam film komedi romantis berjudul How to Fall in Love with the Worst Neighbor. Film itu merupakan karya terbaru dari sutradara film The Hunt, Lee Woo Chul.

Mengutip Allkpop, Rabu (27/7/2022), mantan personel Kara itu akan berperan sebagai seorang 3-D figure artist bernama Hong Ra Ni dalam film tersebut. Dia menjalani hidup yang tenang hingga tiba-tiba mendapatkan tetangga baru.

Tetangga barunya itu bernama Do Bin (Lee Ji Hoon) dan digambarkan sedang bermasalah dengan kariernya. Jika kedua aktor tersebut menerima tawaran membintangi film ini maka mereka akan memulai syuting pada Agustus mendatang.

Film How to Fall in Love with the Worst Neighbor sejauh ini dijadwalkan tayang pada semester I-2023.*

(SIS)