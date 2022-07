ARTIS Felicya Angelista baru-baru ini mengunggah foto dirinya sekeluarga dengan aktor ternama Korea Selatan, Song Joong Ki. Dalam unggahannya di akun Instagram, dirinya bersama suami serta anaknya terlihat sangat bahagia lantaran bisa bertemu dengan bintang Descendants of The Sun tersebut di Korea Selatan.

Feli sendiri diketahui bisa berfoto dengan Song Joong Ki lantaran sang aktor merupakan salah satu brand ambassador produk kecantikan miliknya dan Caesar Hito. Bahkan ia mengaku sangat bahagia lantaran bisa terbang ke negeri gingseng tersebut dan bertemu dengan aktor yang juga merupakan idolanya.

"Finally meet you in person @hi_songjoongki oppa, SO HAPPY!” tulis Felicya di Instagram, pada Sabtu, 23 Juli 2022.

Tak ayal unggahan Feli pun langsung dibanjiri komentar oleh netizen. Tak terkecuali para rekan artis yang juga mengidolakan sosok mantan suami Song Hye Kyo itu.

“Bilang sama ayank!! Aq (aku) minta putussssssssss!” tulis Ussy Sulistiawaty sambil menambahkan emoji menangis.

Senada dengan Ussy, Dinda Hauw ikut berkomentar. Namun, Dinda hanya membubuhkan tiga emoticon menangis tanpa kalimat apapun juga di kolom komentar.

"(Emoji menangis," tambah Dinda Hauw.

Sementara Mieke Amalia, istri Tora Sudiro ini meluapkan rasa iri-nya dengan melontarkan candaan. "ku sering ketemu dia lohh… tapi kalau diajak ngomong diem ajaa (di lobby nya SBL, Scarlet Beauty Lounge),” celetuk Mieke sambil menambahkan emoji tertawa. Sebelumnya, ini bukan pertama kali l Felicya Angelista dan Song Joong Ki berinteraksi. Pasalnya ia sempat saling sapa lewat video call beberapa waktu yang lalu.