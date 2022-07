JAKARTA - Kakak Jessica Iskandar, Erick Iskandar melihat perubahan positif dalam diri sang adik. Baginya, semua itu tak lepas dari persan suami yakni Vincent Verhaag.

Dia mengatakan bahwa Vincent sering kali menasehati adiknya tersebut mengenai banyak hal. Alhasil, menurutnya, perempuan yang kerap disapa Jedar tersebut semakin dewasa.

"Thanks to Vincent sih, Vincent kasih tau Jedar banyak hal, the real life," ujar dia, dikutip dari YouTube salah satu tayangan televisi swasta, Sabtu (23/7/2022).

Tak hanya itu, Erick lantas menjelaskan perubahan yang dia maksud. Sebelumnya, lanjut dia, ibu dua anak itu lekat dengan kehidupan glamor sebelum Vincent Verhaag mengisi hidupnya.Â

Menurut Erick, Jessica saat ini lebih bisa memilah mana yang harus menjadi prioritas antara dirinya dan keluarga.

"Dulu mungkin Jedar kan kebawa hidup glamour, sekarang jauh lebih fokusnya sama keluarga, apa yang dibeli itu yang perlu, apa yang enggak perlu ya gak (dibeli)" lanjut Erick.

Jessica Iskandar sendiri tak menampik fakta tersebut. Dirinya membenarkan bahwa Vincent membawa perubahan baik.

"Iya, soalnya mungkin selain Vincent , waktu aku pindah ke Bali memang banyak perubahan," kata Jessica.

Mendengar percakapan tersebut, Vincent Verhaag bergurau bahwa di Bali tak perlu menenteng tas harga fantastis. Bergaya sederhana pun sudah cukup. "Percuma di Bali pake tas mahal-mahal, pake tas yang dari daun kelapa itu sudah fashionable," kata Vincent. Jessica dan Vincent resmi menikah pada 22 Oktober 2021. Kebahagiaan mereka semakin lengkap lantaran hadir seorang buat hati lelaki bernama Don Azaiah Jan Verhaag.