JAKARTA - Dinda Hauw dilarikan ke rumah sakit lantaran kondisinya menurun. Aktris Surat Kecil Untuk Tuhan itu ikut tumbang karena merawat sang putra, Shaka, yang sedang sakit.

"Si wanita kuat lagi gugurin dosa. Habis ngurusin Shaka, eh gantian," ujar sang suami, Rey Mbayang, dikutip dari Insta Story-nya.

Rey Mbayang kemudian membagikan potret termometer dengan suhu 39 derajat celcius. Membuktikan bahwa sang istri sedang demam dengan suhu tubuh yang cukup tinggi.

Dikenal sebagai suami romantis, Rey Mbayang pun tetap memperlakukan sang istri dengan manis di tengah sakitnya. Ia membagikan video tangannya menggenggam tangan Dinda, dilengkapi lagu Can't Help Falling in Love.

Aktor Cinta Subuh ini kemudian menuliskan pesan mengharukan untuk sang istri yang sedang jatuh sakit. Menggambarkan kekhawatirannya atas kondisi sang istri.

"Yang sakit satu raga, yang tak sehat dua jiwa," tulisnya.

Rey kemudian membayangkan bagaimana kondisi kesehatan mereka di masa tua kelak. Ia ingin masalah kesehatan tak menjadi halangan untuknya mempertahankan cintanya dengan Dinda sampai tua.

"Jadi ngebayangin suatu saat nanti, di hari tua, seperti apa rasanya jika satu di antara kita dicabut nikmat sehat duluan," tulis Rey.

"Semoga ketika saat itu tiba, kita tetap bersama. Tetap sedekat nadi, seperti sekarang. I love you so much istriku," tambahnya.

(aln)