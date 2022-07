MUSISI Ari Lasso sempat mengabarkan bahwa dirinya telah sembuh dari kanker limfoma yang ia derita. Meski begitu, ia masih tetap harus rutin melakukan pemeriksaan agar sel kanker tak kembali lagi ke tubuhnya.

Baru-baru ini, pelantun Jika itu membagikan foto saat dirinya tengah menjalani pemeriksaan PET Scan di rumah sakit. Pet Scan sendiri diketahui dilakukan agar dokter bisa mendeteksi penyakit yang ada di dalam tubuh pasien.

Usai menjalani pemeriksaan, pria 49 tahun ini mengaku bersyukur lantaran tak ada penyakit yang terdeteksi dalam tubuhnya. Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendoakannya, termasuk pada para dokter yang menanganinya.

"Puji TUHAN. PET SCAN pagi ini berjalan lancar dan hasilnya BAGUS. Cuma bisa bersyukur untuk ANUGERAH ini. Makasih utk doa temen2 , n kalian smua yaa... makasih," ungkap Ari Lasso pada keterangan di akun Instagramnya.

"Makasih dok @stevanus_adrianto yang manis dan ganteng," lanjutnya.

Di akhir tulisannya, bapak lima anak ini juga sempat menuliskan kalimat semangat bagi para pejuang kanker. Bahkan, ia berharap agar para pejuang kanker memiliki semangat ingin sembuh seperti dirinya.

"Untuk semua temen2 yg sdg berjuang fighting Cancer, doa saya, tetap semangat dan jgn pernah kehilangan harapan. May the FORCE with u always #arilasso #alass2022," tandasnya.

Unggahan suami Vita Dessy ini sontak dibanjiri komentar dari orang-orang terdekatnya. Mereka mengaku sangat bahagia dan bersyukur lantaran tak ada lagi penyakit yang bersarang di dalam tubuh Ari Lasso. "Congrats brother..sehat selaluuu," kata Feby Febiola. "Alhamdulillaah , sehat sehat terus selamanya ya Ri," ujar Melly Goeslaw. "Mantaaaaaap pakdeeeee !!!! Semoga Tuhan kasih sehat terus," timpal Sandy Pas Band. "Selalu sehat bro @ari_lasso," ucap Abdee Slank.