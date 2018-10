JAKARTA - Salah satu Ilusionis Indonesia, The Sacred Riana siap memberikan kehebohan dalam perhelatan bertajuk "Hallow From The Other Side" di Movie Animation Park Studio (MAPS), Ipoh, Negeri Perak, Malaysia pada 26-29 Oktober 2018. Kegiatan tersebut bertepatan dengan Perayaan Halloween.

Manager sekaligus juru bicara The Sacred Riana, Bow Vernom mengatakan jika pesulap yang dikenal mempunyai keahlian telekinesis atau beraliran bizarre illusionist itu akan tampil beberapa kali dalam sehari dengan berbeda tema. Bahkan dalam pertunjukannya nanti, Riana akan menampilkan sulap baru, yang belum ditampilkam sebelumnya.

"Kami merasa terhormat dalam arti mereka memberikan kepercayaan full. Ayo bikin apa di Halloween ini, bebas, konsepnya apa pun kami support. Mereka bilang seperti itu," kata Bow Vernon di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018).

Lebih lanjut, Bow menjelaskan penampilan Riana akan berbeda dengan penampilannya yang di televisi. Penonton akan mendapat sensasi saat menonton langsung.

“Kami bedakan sama yang di televisi dengan yang ada di sini, tapi ada yang beberapa kami ambil yang pernah ditampilkan di televisi karena kadang kan penonton pengin nonton lihat langsung," kata Bow.

Dengan menggunakan teater layaknya teater yang dimiliki Taman Ismail Marjuki (TIM) Jakarta, pihaknya akan membuat atraksi Riana tidak akan pernah dilupakan oleh penontonnya.

“Waktu kami pertama ke sana panggungnya tidak terlalu besar. Karena teater yang ini belum bisa digunakan. Begitu kami perform di sana dengan kondisi yang seadanya dalam arti karena memang belum semuanya dibuka, itu ternyata antusiasnya tinggi. Jadi mereka mau coba sekali lagi," jelas Bow.

(edi)