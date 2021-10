KOLABORASI antara The Sacred Riana dengan para komedian paling amazing seperti Sule, Cak Lontong, Rina Nose, Jarwo Kwat, Bedu hingga Daus Separo siap membuat kita tertawa bersama di panggung spesial Amazing 19. The Sacred Riana, seorang ilusionis berbakat yang dikagumi tak hanya di Indonesia tapi juga di dunia.

Aksi magic bertema seram dan penuh misteri konsisten menjadi konsep panggungnya. Cak Lontong Sang Master Mikir, komedian yang dikenal dengan lawakan canda baku terstruktur dikombinasikan dengan logika absurd membuat audiencenya tidak hanya tertawa terbahak – bahak juga ikut berpikir. Rina Nose dengan intonasi khas dan celetukan – celetukan mengena selalu berhasil mengocok perut audiencenya.

Jarwo Kwat, komedian yang telah mengantongi banyak pengalaman di panggung komedi Indonesia, Bedu dengan raut muka lucu pengundang tawa hingga Daus Separo dengan tone komedi yang khas. Kolaborasi The Sacred Riana dengan para komedian teramazing ini dipastikan akan membuat malam Sabtu kamu menjadi terasa spesial.

Horor X Humor akan bersatu secara seimbang dalam satu aksi spesial “Komedi Sang Pemburu”. The Sacred Riana dan para komedian papan atas Indonesia akan menampilkan sketsa yang tak hanya membuat bulu kuduk merinding tapi juga mengundang tawa terpingkal – pingkal. Kamu pasti suka penasaran dengan keberadaan tempat – tempat mistis seperti rumah tua yang dirasa penuh dengan kehadiran mahluk ghoib.

Ketika panggung komedi disatukan dengan urban legend yang mempunyai cerita magis yang kuat, siapa yang tidak akan ikut merinding? Sentuhan komedi pengundang tawa di momen – momen yang tepat tidak akan mengurangi performa magis namun justru akan memperkuat pengalaman menonton kamu. Rasakan keseruan tawa sekaligus merinding dalam sketsa “Komedi Sang Pemburu” di panggung perayaan Amazing 19.

Selain kolaborasi Scary Comedy, The Sacred Riana akan menampilkan aksi mustahil tapi nyata. Sensasi Ilusi : The Chariot, aksi menerbangkan kereta kencana yang bisa membuat jantung copot. The Sacred Riana akan berusaha menghilangkan SAKA, sang penunggu yang sudah lama menghuni kereta kencana.

Tentunya tidak mudah untuk mengusir mahluk misterius yang sudah lama tinggal di kereta kencana, momen perlawanan antara The Sacred Riana dan SAKA, sang penunggu kereta kencana pasti menjadi saat – saat menegangkan. Kamu pasti tidak mau melewatkan aksi ilusi yang memicu adrenalin sekaligus membuat bulu kuduk merinding. Dilengkapi dengan duel amazing antara Cak Lontong “Master Mikir” dengan Limbad “Master Fakir” panggung Amazing 19 siap menampilkan banyak kejutan spesial untukmu.

Perayaan Amazing 19 akan menampilkan beragam Amazing Performances dengan nuansa Indonesia. Kolaborasi Dewa 19 dan Noah dalam “Indonesia Rhapsody” siap mengobati kerinduan akan konser band legendaris.

Dilengkapi kehadiran penyanyi pria berbakat dengan vokal khas Once, panggung Amazing 19 terasa semakin berkelas. Para penyanyi muda berbakat dengan kualitas vokal diatas rata – rata seperti “Duo Romantis” Rizky Febian & Lyodra, Danang “Genius of Dangdut” siap tampil memukau. Kamu juga akan diajak berjoged asyik bersama Denny Caknan, Happy Asmara, Wika Salim hingga NdarBoy Genk. Ditambah dengan penampilan enerjik dari DJ Una, kita semua pasti akan dibuat bergoyang.

Semarak Panggung Mega Imajinasi Amazing 19 semakin istimewa dengan Luna Maya dan Raffi Ahmad yang akan memandu di sepanjang acara. Sungguh Amazing bukan? Rayakan Amazing 19 LIVE hari Sabtu 09 Oktober pukul 18.30 WIB hanya di GTV. Program Amazing 19 juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

#GTVAmazing19 #jaman19tahun

