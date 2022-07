JAKARTA - Chiko, bintang berbakat asal Jakarta kembali membuat Coach Armand, Titi, Isyana, Vidi & Nino bertekuk lutut mengagumi kemampuan vokalnya yang luar biasa. Menyanyikan salah satu hits dari Brian McKnight berjudul “Back at One”, penguasaan vibra sempurna dari Chiko membuat para Coaches spontan standing ovation, bahkan, Coach Titi sampai ngumpet di balik kursi saking terpesonanya dengan performa dari Chiko. “Kalo soal suara, emang udah enggak ada duanya” ungkap Coach Titi (15/07/22).

Begitupun dengan Coach Armand yang salut dengan penghayatan dan musikalitas yang dimiliki bintang muda ini, “..yang bawain lagu ini udah banyak banget, tapi gue belum pernah liat penyanyi yang nyanyiin lagu Brian McKnight ini sampe gue udah engga bisa berkata – kata” kata Coach Armand (15/07/22).

Selain Chiko, Abraham, bintang asal Bogor juga menuai standing ovation dari seluruh Coaches. Dan siapa sangka, Coach Vidi Nino kasih bocoran kalau untuk menyanyikan salah satu hits dari Once ini, Abraham meminta kunci yang lebih tinggi daripada penyanyi aslinya. Hal ini sontak membuat Coach Armand, Coach Titi dan Coach Isyana terkaget – kaget. “Hah?! Padahal Once kan nyanyinya udah tinggi banget, melengking” ujar Coach Titi (15/07/22). “Iya, dan menurut saya, Once termasuk ke jajaran penyanyi pria yang jangkauan nada tingginya paling tinggi di Indonesia” ucap Coach Vidi (15/07/22). Kerennya, Abraham berhasil membuktikan dirinya mampu menyanyikan lagu dengan sangat sempurna, dan hal ini diamini oleh seluruh Coaches. “Kamu tau betapa kita suka sama kamu, dan di Knock Out ini kamu menunjukkan betapa kamu true performer” puji Coach Isyana (15/07/22). “Saya kira kemajuan kamu adalah kemajuan yang paling cepat dibanding peserta The Voice All Stars lainnya. Jauh banget sekarang, kamu menggunakan teknik klasik ke pop, teknik tinggi yang jadi enak banget” puji Coach Armand panjang lebar (15/07/22).

Tidak sembarang bintang yang bisa lolos babak Knock Out kali ini, tentunya para Coaches memiliki standar tinggi untuk menentukan siapa saja yang langkahnya lebih dekat untuk menjadi the star of all stars. Selain Chiko dari #TeamVidiNino dan Abraham yang mendapatkan Steal masuk ke #TeamTiti, di babak Knock Out pertama, Jean, bintang asal Medan ini sukses tampil memukau dan berhak maju ke babak Live. Jaqlien membawakan lagu lawas “Tak Ingin Sendiri” dengan begitu flawless berhasil mewakili #TeamArmand. Bergabung dengan Abraham, Shasa asal Pekanbaru akan kembali berkompetisi di babak Live bersama #TeamTiti.

Nah, perjalanan mereka untuk menjadi the star of all stars di babak Knock Out pastinya lebih menegangkan dan seru. Akan ada banyak penampilan mengggugah dan momen – momen keren dari para bintang dan Coaches. Di babak Knock Out, setiap Coaches akan memasangkan 3 bintang yang masing – masing akan menyanyikan lagu pilihan Coaches. Nantinya para Coaches harus memilih salah satu bintang yang berhak lolos ke Live Rounds. Serunya lagi, bintang yang tak dipilih berkemungkinan untuk di-Steal oleh Coaches lain. Kebayang dong serunya rebut – rebutan bintang oleh para Coaches di babak Knock Out nantinya?

Saksikan The Voice All Stars tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV. Follow akun Instagram @thevoicegtv dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten–konten menarik. Program The Voice All Stars juga kamu bisa saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.