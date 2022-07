JAKARTA - Hubungan asmara Celine Evangelista dan Marshel Widianto semakin dekat ke pelaminan. Ketika potret kolase lamaran terbaru yang dijalani kedua selebritis, beredar luas di masyarakat.

Bukan hanya itu rencana lamaran yang nantinya bakal disiarkan oleh RCTI, sudah dipersiapkan. Apalagi keduanya saling terbuka mengenai pendapatan masing-masing, turut menjadi salah satu faktor kuat, kalau mantan istri Stefan William akan dipinang komedian asal Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terbaru melalui akun instagram pribadinya, Celine pun secara terang-terangan mengungkapkan rasa syukurnya, lantaran telah dipertemukan dengan Marshel. Dianggap sebagai kekasih sekaligus saudara yang selalu ada buat dirinya.

"thank you My ride or die @marshel widianto sayangku yg lebih dr apapun saudara sahabat kekasih ga bisa dijelasin gimana deh pokoknya. Cuma acel yang paling tau ak bahkan ga ada rahasia apapun diantara kita baik bgt acel. Semoga kita selamanya saling bangun saling jaga suport ya cel sayang acel bangettttt," tulis Celine Evangelista dikutip di Instagram Kamis (14/7/2022).

Bahkan lewat unggahan yang dibagikan, tampak keduanya begitu romantis yang membuat sebagian baper. Terlihat Celine begitu anggun dengan gaun berwarna cream, dipadukan penampilan semakin aduhai.

Turut membuat pasangan tersebut tak luput moment kemesraan. Melihat adanya moment itu sebagian netizen pun turut mendoakan. Agar keduanya langgeng dan diberikan kebahagian, jika keduanya benar-benar memutuskan untuk naik pelaminan.

"Aamiin bahagia teruss momi acel jgn sampai ada kata2 bosan diantara keduanya," tulis putri_pemalu12

"Semoga langgeng terus ya sahabatan kalian," tulis celine_marshel56.

