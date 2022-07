JAKARTA - Jihane Almira dan Kevin Julio beradu akting dalam Film How Are You Really?. Film ini menceritakan tentang tokoh Rendra (27) yang berprofesi sebagai seniman tato memandang pernikahan sebagai sebuah omong kosong karena melihat Papanya selingkuh. Kecewa, Rendra meninggalkan orang tuanya dan membangun hidupnya sendiri dengan sifat yang semakin dingin dan pendiam.

Hanya Mirah (26) perempuan bersuami pemilik toko bunga di seberang studio tato Rendra yang sejak awal pertemuan mereka selalu bersikap ramah membuat Rendra diam-diam jatuh hati.

Di sisi lain, suami Mirah yang bernama Wisnu (30) merupakan sosok pekerja kantoran yang berpenampilan rapi, ramah pada semua orang, dan romantis. Sampai suatu hari, Rendra melihat Wisnu berselingkuh dengan Ayang (26), perempuan penghuni kamar sebelah kos Rendra. Tidak tega melihat Mirah dikhianati Wisnu. Rendra akhirnya memberitahu Mirah tentang perselingkuhan Wisnu. Namun, Rendra kaget karena Mirah tahu perselingkuhan suaminya.

Rendra kalut dan pergi. Hingga dua tahun kemudian, Rendra telah berdamai dengan keadaan. Ia memaafkan orang tuanya. Rendra singgah ke sebuah toko bunga yang ternyata milik Mirah. Rendra masuk ke dalam toko dan disambut senyuman hangat Mirah.

Kevin Julio mengaku mengalami kesulitan, saat harus membangun chemistry dengan Jihane Almira saat beradu akting di film ini." Saya susah banget ini nyari chemistry sama dia. Dia tuh lebih laki daripada saya. Terus Kita ngobrol banyak aja sih, enaknya gimana. Saya mengikuti aja, sekaligus arahannya Pak Hanny," katanya.

Jihane Almira yang menjadi lawan main Kevin Julio mengaku sebaliknya." Kalau dibilang sulit, tidak juga sebenarnya. Cuma Kevin kan orangnya malu-malu ya, jadi suka menyendiri gitu. Tapi setelah ngobrol banyak, semuanya lancar-lancar saja," terangnya.

Sementara itu, Jeff Smith mengaku memiliki pengalaman yang tidak terlupakan saat syuting." Waktu itu syuting jam 2 pagi dan scenenya harusnya mencekam karena saya harus berhadapan dengan preman. Tapi, ini justru kebalikannya kita ketawa terus," ungkapnya.

Film How Are You Really, tayang di platform digital KlikFilm.

(aln)