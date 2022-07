SEOUL - Deretan aktris Korea ultah bulan Juli dengan masa kecil luar biasa. Ada yang lahir di Korea Selatan, namun hijrah ke China selama 10 tahun. Lainnya lahir dan menghabiskan masa kecil di Jerman karena pekerjaan orangtuanya. Siapa saja aktris Korea yang berulang tahun pada bulan Juli ini? Berikut ulasannya. 

1.Kim Go Eun

Aktris Korea ultah bulan Juli pertama adalah Kim Go Eun. Bintang drama Yumi’s Cells tersebut lahir di Seoul, Korea Selatan, pada 2 Juli 1991. Saat masih berusia 4 tahun, sang ayah membawa sang aktris dan kakak laki-lakinya pindah ke Beijing, China. Di sana, mereka tinggal selama 10 tahun. 

Aktris Korea ultah bulan Juli. (Foto: Kim Go Eun/Chanel)

Alasan itulah yang membuat aktris The King: Eternal Monarch itu bisa mahir berbahasa Mandarin. Memasuki usia remaja, tepatnya tahun 2004, keluarganya kembali ke Seoul, Korea Selatan, di mana Kim Go Eun membangun karier keartisannya hingga kini tercatat sebagai salah satu aktris terbaik Korea Selatan.

BACA JUGA: Kim Go Eun dan Wi Ha Joon Mulai Syuting Little Women di Singapura

BACA JUGA: 8 Artis Korea yang Jadi Korban Bullying, Nomor 4 Sampai Coba Bunuh Diri

2.Moon Ga Young

Moon Ga Young lahir di Karlsruhe, Jerman, pada 10 Juli 1996, dari ayah yang seorang ahli fisika dan ibunya musisi. Mereka tinggal di Negeri Panzer itu selama 1 dekade yang membuat sang aktris fasih berbahasa Jerman, Inggris, dan Korea.

 

Aktris Korea ultah bulan Juli. (Foto: Moon Ga Young/Marie Claire)

Moon Ga Young dan keluarganya kembali ke Korea Selatan, pada 2006, di mana dia memulai kariernya sebagai aktris cilik di bawah SM C&C. Dia membintangi film drama komedi berjudul Bunt yang menjadi proyek debutnya di dunia akting, pada 2007.

3.Chae Soo Bin

Pemilik nama asli Bae Soo Bin ini lahir di Korea Selatan, pada 10 Juli 1994. Dia memulai debut di dunia akting di usia 20 tahun, setelah Toin Entertainment menggaetnya lewat street casting sepulang sekolah. Film My Dictator merupakan proyek perdananya di industri hiburan. 

Aktris Korea ultah bulan Juli. (Foto: Chae Soo Bin/NYLON)

Dari Toin Entertainment, dia kemudian pindah ke King Kong by Starship, pada 2009. Namanya kemudian meroket setelah berperan sebagai Jo Ha Yeon dalam drama Love in the Moonlight, pada 2016. Dalam drama itu, dia menjadi orang ketiga dalam hubungan Park Bo Gum dan Kim Yoo Jung.

BACA JUGA: Minho SHINee dan Chae Soo Bin Adu Akting di Drama The Fabulous

4.Jeon Yeo Bin

Aktris yang populer lewat drama Vincenzo ini lahir di Gangneung, Gangwon-Do, Korea Selatan, pada 26 Juli 1989. Tak seperti tiga aktris di atas, Jeon Yeo Bin memulai debut aktingnya sedikit terlambat, usia 26 tahun. Dia tertarik pada dunia akting saat kuliah Studi Penyiaran Entertainment di Dongduk Women’s University. 

Aktris Korea ultah bulan Juli. (Foto: Jeon Yeo Been/allure)

Setelah lulus kuliah, dia bermain dalam film pendek berjudul The Best Director, pada 2015. Namun namanya mulai dikenal setelah membintangi film After My Death, pada 2018. Berkat film itu pula dia memenangkan Aktris Pendatang Baru Terbaik Grand Bell Award di tahun yang sama. 

5.Park Gyu Young

Park Gyu Young lahir sebagai anak tunggal di Busan, Korea Selatan, pada 27 Juli 1993. Dia lulusan SMA Busan Foreign Language, jurusan Sastra China dan melanjutkan pendidikannya di Jurusan Clothing dan Textile, Yonsei University. 

Aktris Korea ultah bulan Juli. (Foto: Park Gyu Young/ELLE)

Sebagai trainee JYP Entertainment, dia memulai debutnya di dunia hiburan setelah menjadi model video klip lagu Crosswalk milik penyanyi Jo Kwon, pada 2016. Dia kemudian membintangi sederet drama populer, seperti Sweet Home, It’s Okay To Not Be Okay, hingga The Devil Judge.

BACA JUGA: Park Gyu Young dan Kang Min Hyuk Adu Akting dalam Drama Celebrity

6.Shin Se Kyung

Aktris terakhir yang masuk daftar ini adalah Shin Se Kyung. Aktris The Girl Who Sees Scents itu lahir di Yangcheon-Gu, Seoul, Korea Selatan, pada 29 Juli 1990. Dia memulai kariernya di dunia hiburan di usia 4 tahun dengan membintangi program TV anak-anak.

Aktris Korea ultah bulan Juli. (Foto: Shin Se Kyung/HighCut)

Namanya populer ketika tampil di album photo grup K-Pop legendaris, Seo Taiji, di usia 8 tahun. Saat itu, banyak yang memprediksi Shin Se Kyung akan menjadi bintang besar ketika telah dewasa dan tentu saja prediksi itu tidak salah.*

BACA JUGA: Lee Joon Gi dan Shin Se Kyung Digaet Bintangi Arthdal Chronicles 2