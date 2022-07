JAKARTA - Tasya Kamila harus merayakan Idul Adha tanpa kehadiran Randi Bachtiar. Pasalnya, pasangan suami istri tersebut tengah menjalani hubungan jarak jauh.

Diketahui sang suami, saat ini berada di New York, Amerika Serikat. Merayakan hari raya tersebut, Tasya pun mengunggah foto dirinya bersama dengan sang putra, Arrasya Wardhana Bachtiar.

“Selamat Idul Adha, semoga amal ibadah dan kurban kita diridhoi Allah, menjadi berkah yang berlimpah untuk kita semua,” tulis sang artis dalam akun Instagramnya, dikutip Senin (11/7/2022).

Dalam foto tersebut, Tasya dan putra kecilnya tampak kompak mengenakan busana serba putih. Mantan penyanyi cilik ini juga mengungkapkan kerinduannya kepada sang suami.

“Wish you were here Randi Bachtiar,” tulis dia di Instagram Storynya.

Kerinduan yang sama juga turut dirasakan sang suami yang diketahui sedang menempuh pendidikan.

“Miss you,” kata Randi di kolom komentar.

Tak hanya momen Idul Adha, dirinya juga harus merayakan ulang tahun suami tanpa sosok pria tersebut di sampingnya. Dia hanya bisa merayakan ulang tahun lewat video call.

“Happy birthday sayangku Randi Bachtiar. I miss you and really wish that you can celebrate this day with me. Can’t wait to see you next month, insya Allah. Love you baby!” kata Tasya untuk Randi yang berulang tahun pada 9 Juli kemarin.