MANTAN penyanyi cilik, Tasya Kamila, saat ini tengah berada di Negeri Paman Sam. Bersama suami dan juga anak semata wayangnya pelantun Libur Telah Tiba tersebut juga turut merayakan hari lebaran di sana, tepatnya di Washington DC, Amerika Serikat.

Meski tidak berada di Tanah Air, Tasya tampaknya tetap mempersiapkan outfit yang spesial untuk merayakan hari kemenangan di luar negeri. Hal itu terlihat dari gaya kompaknya bersama sang suami, Randi Bachtiar, dan buah hati mereka, Arrasya Wardhana Bachtiar.

Dalam postingan itu, ketiganya terlihat kompak mengenakan busana dengan motif dan warna serupa. Yakni abu-abu kebiruan yang serasi.

โ€œEid Mubarak from our family to yours Taqabbalallahu minnaa wa minkum, shiyaa manaa wa shiyaa makum. Mohon maaf lahir & batin,โ€ tulisnya seperti dikutip dari Instagram, Senin, 2 Mei 2022.

Sebelum merayakan Lebaran, Tasya Kamila juga sempat mengungkapkan rasa syukur karena menghabiskan bulan Ramadhan di New York.

โ€œLast day of Ramadan here in New York. Alhamdulillah tahun ini Allah kasih kesempatan bisa puasa di sini bareng keluarga tersayang, MasyaAllah,โ€ jelasnya sambil menyertakan fotonya dan keluarga kecilnya yang sedang berada di New York.

