SEOUL - Drama baru KBS2, If You Wish Upon Me akan tayang perdana pada bulan Agustus 2022. Serial tersebut dibintangi oleh Ji Chang Wook, Sooyoung Girls’ Generation dan Sung Dong Il.

If You Wish Upon Me adalah sebuah drama yang mengisahkan seorang pemuda yang tinggal di panti asuhan dan juga menghabiskan waktunya di pusat penahanan remaja dan penjara. Dia juga bergabung dengan staf rumah sakit dalam memenuhi berbagai keinginan terakhir orang-orang yang berada di akhir hidup mereka karena menderita penyakit kanker stadium akhir.

Melansir dari Soompi, Selasa (12/7/2022), Ji Chang Wook akan berperan sebagai Yoon Gyeo Re yang nyaris tidak dapat bertahan menghadapi masalah hidup. Dia memiliki masalah kesehatan mental dengan kebiasaan menyakiti dirinya.

Bahkan dia terlihat membuat tato di sekujur tubuhnya. Yoon Gyeo Re telah berjuang mati-matian melawan kenyataan yang dingin, menjalani kehidupan di panti asuhan, pusat penahanan pemuda, dan penjara.

Potongan gambar yang baru dirilis memperlihatkan transformasi Ji Chang Wook menjadi Yoon Gyeo Re. Karakter tersebut tampak memiliki semangat pemberontak dan lengan yang dipenuhi tato.

Tak hanya itu, tatapan Yoon Gyeo Re menunjukkan kurangnya kepedulian pada dunia. Pemirsa akan penasaran untuk melihat penggambaran transformasi Ji Chang Wook sebagai Yoon Gyeo Re. “Ji Chang Wook membanggakan penampilan sempurna, cara berbicara, dan ekspresi karakter Yoon Gyeo Re sendiri. Tolong fokus pada kehidupan sulit Yoon Gyeo Re dan alasan di balik mengapa dia dikirim ke panti asuhan, pusat penahanan pemuda, dan penjara,” kata tim produksi.