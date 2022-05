SEOUL - Seorang perempuan di Inggris meminta cerai pada suaminya setelah mengenal seorang artis terkenal asal Korea Selatan melalui media sosial. Perempuan itu, mengenal pria tersebut sebagai Ji Chang Wook.

Ya, Anda tidak salah. Ji Chang Wook yang dimaksud dalam cerita ini adalah aktor Korea yang terkenal lewat drama Healer itu. Lewat media sosial, dia berhasil mencuri hati perempuan tersebut.

Kisah itu dituturkan oleh John, suami perempuan tersebut yang dikirimkannya pada Jina Kim, influencer asal Korea. Dia kemudian mengunggah cerita itu ke akun YouTube pribadinya.

“Istriku adalah korban dari aktor Korea, Ji Chang Wook. Dia berkenalan dengan istriku melalui Facebook dan Instagram,” ujar John seperti dikutip dari channel Jina Kim di YouTube, Selasa (3/5/2022).

John mengungkapkan, sang aktor berkirim pesan pada istrinya setiap hari dan semua pesannya dalam bahasa Inggris. Istrinya juga sangat yakin bahwa pria yang diajaknya bicara adalah Ji Chang Wook sang aktor, bukan penipu.

Hubungan Ji Chang Wook dan perempuan itu semakin dalam hingga sosok di balik akun itu meminta sejumlah uang pada istri John. Dia beralasan, uang itu akan digunakannya untuk mendirikan perusahaan.

John, atas saran Jina Kim kemudian melaporkan permasalahan itu ke agensi sang aktor. Sayangnya, tak pernah ada jawaban. Namun John dan keluarganya tak habis akal. Kakaknya membuka akun bodong dan mulai mendekati Ji Chang Wook lewat akunnya. Kakak John berhasil membuat akun tersebut bingung dan malah mengirimkan pesan untuk perempuan lain kepada istri John. Setelah 3 bulan, istri John akhirnya menyadari bahwa Ji Chang Wook yang mendekatinya hanyalah seorang penipu. Akun tersebut hanya menggunakan foto Ji Chang Wook untuk memperdaya perempuan demi mendapatkan uang dari media sosial.