JAKARTA - Grup band Vierratale dikenal dengan lagu pop kekinian. Mereka selalu membawa kalian bernostalgia ke masa-masa galau dan jatuh cinta dengan lagu-lagunya yang pastinya kalian ingat.

Tidak hanya hits di zaman dulu, lagu- lagu mereka pun saat ini masih setia menemani melalui lirik lagu yang cukup relate dengan kisah percintaan banyak orang. Dari mulai fase jatuh cinta dengan lagu Terlalu Lama sampai dengan patah hati dengan Seandainya atau Perih. Namun, mereka sempat vakum lama dan bikin kalian kangen nonton langsung dan nyanyi bareng bersama mereka.

Tapi, jangan sedih! Karena Vierratale akan hadir lagi dan sing along bareng kalian di After Hours Music. Program musik yang dipersembahkan oleh GTV dan mengusung konsep intimate concert. After Hours Music kali ini akan diselenggarakan secara offline di Bengkel Space, SCBD pada hari Rabu, 20 Juli pukul 18.00 WIB. Tentunya, After Hours Music tahun ini digelar dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, pengunjung yang datang akan dilakukan pengecekan suhu, demi kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengunjung dan pengisi acara.

Dapatkan tiket kamu di Loket.com dengan cara, kalian bisa buka instagram @mncmedia.events klik link yang ada di bionya, pilih berapa banyak tiket yang akan dibeli, klik beli tiket, isi data pemesan, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran. Tiket dijual di Loket.com dengan harga Rp 200.000,-. Mudah kan? Semua pemegang tiket diwajibkan sudah melakukan vaksin Covid-19 minimal vaksin ketiga.

Selain itu, jangan lupa membawa kartu identitas asli dan tiket dari Loket.com pada saat memasuki venue untuk ditukarkan Entry Pass. Tidak hanya akan diramaikan oleh Vierratale, Maliq & D’Essentials juga akan tampil dan siap bersenang-senang dengan kalian. Jadi , tunggu apa lagi? So, prepare yourself!

(aln)