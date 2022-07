SEOUL - YG Entertainment selaku manajemen yang menaungi girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK mengumumkan akan comeback bulan Agustus mendatang. Bukan hanya itu, vokal grup yang beranggotakan 4 orang itu juga direncakan akan melakukan tur dunia.

Menilik AllKpop, YG Entertainment menyampaikan bahwa BLACKPINK akan merilis single terbaru. "BLACKPINK akan merilis lagu baru pada bulan Agustus. Setelah banyak upaya yang dilakukan, kami telah menyiapkan musik bergaya BLACKPINK,: ujar pihak YG Entertainment, dikutip pada Sabtu (9/7/2022).

BLACKPINK Cpmeback Agustus Mendatang, YG Entertainment Bocorkan Rencana Tur Dunia. (Foto: BLACKPINK/YG Entertainment).

Lebih lanjut mereka mengungkapkan bahwa anggota BLACKPINK saat ini sedang dalam tahap akhir rekaman untuk album terbaru dan akan segera mulai syuting untuk video musik.

YG Entertainment kemudian menambahkan, "Agar BLACKPINK dapat memperluas hubungan mereka dengan penggemar global, mereka berencana untuk memulai tur dunia, yang akan menjadi skala terbesar di antara semua girl grup K-pop. Selanjutnya, kami akan terus secara konsisten mengadakan proyek besar dalam sinkronisasi dengan (tur dunia skala besar)".

Diketahui, BLACKPINK sudah hampir dua tahun merilis album sebelum ini. Sebagaimana album pertama mereka 'The Album' pada tahun 2020, bersama dengan judul lagu pra-rilis "How You Like That" dan lagu kolaborasi khusus "Ice Cream".

BLACKPINK sendiri merupakan girlband asal Korea Selatan yang dibentuk pada 2016 silam, beranggotakan Jisoo, Lisa, Rose, dan Jennie.