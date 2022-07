ARTIS sekaligus produser, Prilly Latuconsina kembali bekerja sama dengan Umay Shahab dibalik layar. Keduanya diketahui meluncurkan original series berjudul 'Cinta Di Balik Awan' bersama Vision+.

Meski sudah sempat bekerja sama sebelumnya, jalan Umay untuk mewujudkan naskah garapannya menjadi series tak langsung mulus. Sang produser yakni Prilly dikabarkan sempat ragu dengan naskah series tersebut. Bahkan, Prilly terang-terangan menolak karena suatu hal.

"Nggak ah, namanya kita cewek-cewek ya," ujar Prilly Latuconsina, dalam konferensi pers 'Cinta Di Balik Awan', Kamis (7/7/2022).

"Hal pertama itu kan harus baper, ini pas baca kaya ada misterinya, takut, ada ini nya, ah May coba ah yang lain lagi," sambungnya.

Original series yang dibintangi oleh Yasamin Jasem dan Arbani Yasiz ini memang diselipkan berbagai genre. Ada romansa, thriller, hingga action menghiasi 'Cinta Di Balik Awan'. Namun hal ini mulanya malah membuat Prilly bertanya-tanya.

Mantan kekasih Maxime Bouttier itu pun mempertanyakan sisi-sisi unik yang dimasukan Umay Shahab dalam naskah. Prilly khawatir proses syuting akan berjalan sulit jika mengikuti alur cerita karangan Umay.

"Sampai selesai baca aku cuma WhatsApp Umay, 'Serius nggak sih lo nulis gini? Syuting nya gimana?' ya namanya produser kan mikirin bakalan susah atau enggak," ucap Prilly.

Pada akhirnya, Umay mampu meyakinkan Prilly Latuconsina. Meskipun dibalut kesan horor-thriller, 'Cinta Di Balik Awan' dirasa tetap mampu menyajikan unsur 'baper'.

"Terus ini cerita cintanya benar-benar belum pernah aku lihat di series manapun," tutur Prilly.

Baik Prilly maupun Umay lantas bersyukur, Vision+ mau mewujudkan kisah cinta romansa tak biasa dari original series tersebut.

"Tapi itu kerennya Vision+, dia mewadahi eksperimen," ujar Umay.

Sementara itu, secara garis besar original series yang diproduseri Prilly Latuconsina, mengisahkan perjalanan dua orang karakter bernama Razi dan Jane dalam sebuah misi balas dendam, dengan segala peristiwa dan bahaya yang membuat mereka semakin dekat.

Di awal peluncuran, terdapat 3 episode yang terdiri dari 2 episode gratis dan satu lainnya berbayar. Jika dalam satu hari penayangan tembus 100.000 views, Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ memastikan 'Cinta Di Balik Awan' akan rilis setiap hari.

"Kami ingin memberi customer kita the best dan siapa sih yang mau nunggu by weekly," ujar Clarissa.