JAKARTA - Richie Setiawan resmi dicopot dari posisinya sebagai vokalis band Five Minutes. Hal itu diungkapkan band tersebut lewat keterangan resminya yang dirilis di Instagram, pada 4 Juni 2022.

“Pada kesempatan ini, secara resmi kami menyampaikan bahwa per hari ini, 4 Juni 2022, Richie Setiawan sudah tidak tergabung dalam Five Minutes,” ujar Ricky Tjahyadi, keyboardis band tersebut di Instagram.

Pencopotan Richie dilakukan karena dinilai telah melanggar kode etik dan komitmen yang sudah disepakati bersama oleh band tersebut. Namun Ricky enggan membeberkan lebih jauh terkait pelanggaran apa yang telah dilakukan Richie.

Pada akhir unggahannya, Ricky dan empat member Five Minutes lainnya meminta penggemar tetap mendukung band tersebut dan langkah Richie selanjutnya. “Terima kasih, one heart till the end!!”

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari penggemar. Akun @adisptra2593 mengungkapkan, “Tidak, kenapa ini bisa terjadi? Bukankah kesalahan bisa diperbaiki? Semoga Kang Richie bisa menjadi vokalis Five Minutes lagi.”

"Loh, kenapa Bang? Ikon Five Minutes kenapa dilepas? Suara Richie sudah identik banget dengan style Five Minutes dengan jargon rockmantic loh. Selalu mengena di hati audiens," ungkap akun @k1ngdennis. Richie Setiawan bersama Roelhilman (gitar) dan Aria Yudhistira (drum) bergabung dengan Five Minutes, pada 2007. Pada Juni di tahun yang sama, mereka kemudian merilis album keenam bertajuk 'Rockmantic'.