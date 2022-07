SEOUL - YG Entertainment akhirnya merilis keterangan resmi seputar proyek comeback BLACKPINK. Agensi itu menyebut, Lisa cs sudah dalam tahap akhir proses rekaman album baru mereka.

Grup tersebut dijadwalkan menjalani syuting video klip lagu terbaru mereka, pada bulan ini. Sementara perilisan lagu baru tersebut sejauh ini direncanakan pada Agustus mendatang.

“BLACKPINK memberikan usaha terbaik mereka untuk menyelesaikan proses rekaman yang memakan waktu cukup panjang ini,” ujar sumber YG Entertainment, dikutip dari Soompi, pada Rabu (6/7/2022).

Sumber itu menambahkan, selain tur dunia, BLACKPINK juga akan melakoni sederet proyek lainnya. Agensi tersebut akan merilis informasi detail terkait proyek comeback dan tur dunia Jisoo cs dalam waktu dekat.

Album baru ini akan menjadi proyek terbaru pelantun BOOMBAYAH tersebut setelah merilis ‘THE ALBUM’ dan lagu How You Like That, sekitar 1 tahun 10 bulan lalu. Kala itu, mereka juga merilis Ice Cream, lagu kolaborasi dengan Selena Gomez.*

BACA JUGA: Jennie BLACKPINK Digaet Bintangi The Idol, Serial Ciptaan The Weeknd

BACA JUGA: Salmafina Sunan Ungkap Proses Dirinya Pindah Agama

(SIS)