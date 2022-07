JAKARTA - Film Ngeri-Ngeri Sedap masuk ke dalam daftar Top 10 Letterboxd dengan rating tertinggi periode paruh pertama 2022. Karya sutradara Bene Dion Rajagukguk, film ini merupakan salah satu karya sinematik yang masuk ke dalam daftar tersebut.

Selain Ngeri-Ngeri Sedap, ada juga film lain yang masuk dalam daftar Top 10 Letterboxd diantaranya Alcarràs, Lullaby, The Batman, RRR, dan Top Gun: Maverick.

Ada pula deretan film lainnya seperti The Quiet Girl, Marcel the Shell with Shoes On, Kadaisi Vivasasy serta Everything Everywhere All at Once.

Sang sutradara pun menanggapi pencapain film garapannya itu. Dalam unggahan Twitternya, Bene juga menjelaskan Letterboxd.

"Letterboxd itu semacam media sosial pecinta film. Isinya berbagi penilaian dan pendapat soal film," tulis dia dalam akun Twitternya, dikutip pada Senin (4/7/2022).

Ia mengaku tak menduga bahwa film garapannya tersebut masuk Official Top 10 film dengan rating tertinggi paruh pertama 2022.

"Enggak masuk akal, gais!" tulisnya lagi.

(ATP)