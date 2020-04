LOS ANGELES - Top Gun: Maverick menambah panjang daftar film yang terpaksa ditunda perilisannya karena virus corona. Fans harus bersabar lebih lama lagi untuk bisa menikmati sekuel dari Top Gun tersebut.

Top Gun: Maverick telah dikonfirmasi ditunda perilisannya hingga 23 Desember 2020. Awalnya, film Tom Cruise tersebut akan dirilis pada 24 Juni, tepat 34 tahun sejak perilisan film pertama pada 1986.

Kabar ini diumumkan langsung oleh Tom Cruise, pemeran Pete Mitchell. Bapak satu anak ini meminta penggemar bersabar sedikit lagi hingga akhir tahun ini.

"Aku tahu kebanyakan dari kalian sudah menunggu selama 34 tahun. Sayangnya, penantian itu akan sedikit lebih lama lagi. Top Gun: Maverick baru akan terbang pada bulan Desember," kata Tom Cruise di Twitter miliknya.

I know many of you have waited 34 years. Unfortunately, it will be a little longer. Top Gun: Maverick will fly this December. Stay safe, everyone.— Tom Cruise (@TomCruise) April 2, 2020