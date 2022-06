JAKARTA - Malam ini pukul 19.00 WIB di GTV, panggung megah dan berkelas Blind Audition The Voice All Stars akan kembali menyambut para bintang muda berbakat. Inilah momen penting dimana para bintang akan memamerkan skill vokal terbaik mereka di depan Coach Armand, Coach Titi, Coach Isyana dan Coach Vidi Nino.

Nah, akan ada yang spesial di episode kedua Blind Audition kali ini. Selain para bintang The Voice, Rina Nose juga akan ikutan audisi dan berusaha memikat para Coaches dengan suaranya. Apakah suara Rina Nose mampu membuat para Coaches berputar?

Selain Rina Nose, para bintang muda berbakat akan kembali hadir di panggung The Voice All Stars dan membuat para Coaches happy! Di Blind Audition pertamanya, Chiko hanya butuh 17 detik bagi Coach Tulus & 25 detik bagi Coach Agnez untuk berbalik melihat penampilan luar biasa yang ia tampilkan. Suara dari semifinalis The Voice Kids Indonesia Season 2 ini begitu kental dengan vibe R&B yang akan membuat kita terlarut didalamnya.

Penampilan encore dari Chiko pun membuat hati Coach Agnez langsung meleleh. Kerennya lagi, panggung The Voice Kids Indonesia merubah hidup Chiko 180 derajat. Dulu jalanan ibu kota menjadi panggung Chiko, kini karir bermusik Chiko jauh membaik. Chiko rutin manggung di café lengkap dengan band pengiring dan banyak pihak yang percaya dengan kemampuan menyanyi dan bermusik dari Chiko.

Sama halnya dengan Chiko, gadis asal Makassar, Jaqlien, memiliki warna vokal yang begitu lembut, unik dan berkarakter. Selain skill vokal, Jaqlien juga memiliki skill bermusik memainkan gitar dengan sangat baik. Kombinasi skill yang ia miliki membuat setiap penampilan Jaqlien terasa begitu “bernyawa” dan membuat kita terhanyut kedalamnya.

Kini Jaqlien datang ke panggung The Voice All Stars untuk menampilkan apa saja perkembangan yang mereka dapatkan. Jadi pastikan kamu menyaksikan The Voice All Stars hari ini, setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV untuk menjadi saksi langsung penampilan – penampilan memukau dari para bintang di panggung berkelas The Voice All Stars.

Setel alarm kamu, jangan sampai terlewat. Saksikan ajang talent search kelas dunia, pertama kalinya di Asia, The Voice All Stars tayang hari ini, setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB di GTV. Follow akun Instagram @thevoicegtv dan TikTok @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten menarik. Program The Voice All Stars juga kamu bisa saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.