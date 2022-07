JAKARTA – Tak terasa, kita sudah memasuki bulan Juli. Dengan konten-konten yang seru, Vision+ siap membawa semangat baru di pertengahan tahun 2022 ini.

Sepanjang bulan Juli, pecinta superhero bisa menikmati berbagai film Spiderman, mulai dari The Amazing Spiderman, The Amazing Spiderman, Spiderman: No Way Home hingga Spiderman: Into the Spider Verse. Keempat film ini bisa disaksikan di channel AXN pada 3, 10, 17, dan 24 Juli 2022.

Dari segi olahraga, ada berbagai pertandingan olahraga dunia, salah satunya kejuaraan bulu tangkis BWF Malaysia Masters yang bisa Anda saksikan melalui channel SPOTV. Kejuaraan ini diselenggarakan dari tanggal 5 hingga 10 Juli 2022.

Beralih ke Korea Selatan, ada film The Girl on a Bulldozer yang baru saja dirilis tahun ini. Dibintangi oleh Kim Hye-yoon dan Yesung Super Junior, film ini menceritakan seorang putri yang berusaha menggali keberadaan ayahnya setelah sebuah kecelakaan terjadi. Anda bisa menyaksikannya di channel tvN Movies pada 23 Juli 2022.

Untuk pecinta anime, ada Kuroko’s Basketball atau Kuroko no Basuke yang tayang di channel ANIMAX. Anime ini bercerita tentang para pemain basket klub SMA yang ingin membawa sekolah mereka menjadi juara di pertandingan bola basket. Anda bisa menyaksikannya mulai 10 Juli 2022.

"Setiap bulannya, Vision+ selalu konsisten menghadirkan konten spesial dengan berbagai genre dari seluruh dunia. Di bulan Juli ini, kami meng-highlight konten-konten yang dapat menjangkau target audiens yang lebih luas, mulai dari pecinta film Hollywood, Korea, Jepang, pecinta olahraga, dan tentunya masih banyak lagi," ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.