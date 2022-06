JAKARTA – Masyarakat Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional, pada 29 Juni 2022. Di hari spesial ini, Vision+ menyediakan berbagai tayangan bertema keluarga yang cocok untuk mengisi kebersamaan bersama keluarga.

Dirilis akhir tahun 2021, Vision+ memiliki original series berjudul Lukas: The Journey of an Altar Boy dengan ceritanya yang sarat akan nilai kekeluargaan. Serial ini menceritakan seorang anak laki-laki bernama Lukas yang berpetualang mencari bapaknya, setelah tumbuh tanpa sosok ayah.

Kemudian, ada Vision+ originals Jack dan Danil yang hadir dengan cerita komedinya. Bercerita tentang dua orang saudara kembar berbeda nasib, Jack dan Danil menyuguhkan kisah yang lucu dengan sentuhan budaya Batak dan pesan moral mengenai kekeluargaan yang kuat.

Bagi pecinta film Korea, Anda bisa menyaksikan More Than Family yang dibintangi Krystal Jung dan Shin Jae Hwi. Film ini bercerita tentang gadis 21 tahun yang hamil dan mencari ayah kandungnya. Ditayangkan di tvN Movies, film ini bisa disaksikan dalam format Video on Demand di Vision+.

Bicara tentang keluarga, masyarakat Indonesia tentu sudah tak asing dengan serial Keluarga Cemara yang legendaris. Serial ini menceritakan sebuah keluarga yang hidup di tengah kekurangan, namun tetap menganggap cinta yang mereka miliki lebih besar dari harta apapun.

BACA JUGA: 2 Sinetron Fantasi Unggulan Vision+: Putri Duyung dan 1001 Keajaiban 2

BACA JUGA: Blakblakan, 6 Artis yang Mengaku Hamil Duluan Sebelum Menikah