JAKARTA - Reza Rahadian dan Prilly Latuconsina belakangan menjadi pusat perhatian warganet. Ketika keduanya tampil serasi dalam beberapa film yang digarap.

Terbaru keduanya pun terlibat dalam Serial My Lecture My Husband tak luput dari pandangan publik. Hal itu membuat sebagian mendoakan agar keduanya dapat dipersatukan di dunia nyata.

Dalam unggahan di akun instagram pribadinya, Prilly Latuconsina juga menunjukan momen kemesraan. Diketahui merupakan penggalan adegan serial yang mereka garap belakangan ini.

"Let's not be alone anymore," tulis Prilly Latuconsina, dikutip di Instagram Minggu (12/6/2022).

Terlihat dirinya tengah mengenakan gaun berwarna putih, tampil glamor sembari memegang mawar merah, tepat berada di tangan kanannya.

Sedangkan Reza Rahadian pun tak kalah keren. Ia mengenakan kemeja berwarna putih dengan celana bahan berwarna coklat muda seraya merangkul tangan kiri Prily Latuconsina. Terkait adanya unggahan tersebut, sontak membuat sebagian netizen turut mendoakan, agar keduanya dapat dipersatukan di dunia nyata. Adapula memuji moment kemesraan mereka tersebut. "Semoga beneran ya Allah," tulis ninadwiefayanti. "Fix ini mah kak reza rahadian sih, beneran pacaran nggak sih? tulis vaniokta21.