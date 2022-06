JAKARTA - Maxime Bouttier akan melakukan debutnya di Hollywood dalam film Ticket to Paradise. Film itu juga akan dibintangi oleh George Clooney dan Julia Roberts.

Maxime Bouttier akhirnya mengunggah trailer film yang ia bintangi di Instagram pribadinya.

"For better or for worse. George Clooney and Julia Roberts star in Ticket to Paradise," tulis Maxime Bouttier di Instagram Kamis (30/6/2022).

Di trailer itu, Maxime Bouttier terlihat mendapatkan porsi tampil cukup besar. Ia dikisahkan menjadi pria lokal Bali yang menikah dengan Lily (diperankan bintang muda, Kaitlyn Dever). Terlihat Maxime juga cukup banyak beradegan dengan dua bintang Hollywood itu.

Sebagai informasi, Ticket to Paradise sendiri merupakan film bergenre romansa-komedi yang mengisahkan pasangan yang telah bercerai dan melakukan perjalanan ke Bali untuk melarang putri mereka menikah. Maxime Bouttier akan berperan sebagai warga lokal yang menjalin hubungan dengan salah satu pemain.

Banyak rekan artis dan para sahabatnya yang bangga ketika Maxime Bouttier bermain film Hollywood Ticket to Paradise beradu akting dengan George Clooney dan Julia Roberts.

"Aaaaaa congratsss," tulis Prilly Latuconsina.

"Congratsss!!!" tulis Syifa Hadju.

"Brooooo," tulis Giorgino Abraham.

Film ini akan tayang di bioskop mulai 21 Oktober tahun ini di Amerika Serikat.

