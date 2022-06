JAKARTA – Di bulan Juni ini, Vision+ hadir dengan berbagai konten menarik untuk menemani hari-hari Anda. Lebih seru, Vision+ juga mengadakan paket bundling dengan Telkomsel untuk membuat kegiatan streaming Anda semakin cepat dan lancar.

Dari Vision+originals, ada rilisan terbaru yaitu Orkes Semesta dan Angel yang tayang secara eksklusif di Vision+. Orkes Semesta menayangkan konser online MALIQ & D’Essentials beserta wawancara eksklusif, sementara Angel yang diambil dari kisah nyata menceritakan perjalanan karir brand ambassador EVOS yang bernama Angel.

Di channel premium, ada berbagai film terkenal seperti Transformers: Age of Extinction dan Spiderman: Into the Spider Verse yang bisa disaksikan melalui channel AXN. Bagi pecinta drama Korea, ada juga berbagai drakor seru seperti Shooting Stars dan Eve yang tayang di channel tvN.

Spesial untuk penggemar olahraga, Vision+ juga menayangkan berbagai program olahraga kelas di dunia di bulan Juni ini, seperti MotoGP, Formula E, pertandingan dari Badminton World Federation (BWF), dan masih banyak lagi. Semua program itu bisa disaksikan secara live.

Untuk memfasilitasi pemirsa dalam menikmati hiburan digital, Vision+ dan Telkomsel bekerja sama menghadirkan paket bundling Vision+ premium dengan kuota hingga 24 GB mulai dari Rp11.000, serta berbagai pilihan kuota streaming dengan beragam keuntungan, yang bisa dinikmati untuk menonton SEA Games secara live.

“Merupakan suatu kehormatan untuk bekerja sama dengan Telkomsel, salah satu operator telekomunikasi terbaik yang ada di Indonesia. Dengan kerja sama yang masih akan terus berlanjut bersama Telkomsel, kami yakin pelanggan Vision+ bisa menikmati berbagai konten favoritnya dengan lancar, dengan paket bundling spesial yang kami tawarkan,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Untuk menyaksikan pertandingan SEA Games, Vision+ dan Telkomsel menyediakan paket berlangganan Vision+ premium mulai dari 7 hari hingga 365 hari dengan bonus kuota streaming mulai dari 1 GB hingga 24 GB untuk berlangganan selama setahun. Pilihan paket tersebut dapat diaktifkan melalui MyTelkomsel, dengan memilih paket Vision+ premium melalui aplikasi MyTelkomsel atau dengan menghubungi menu akses UMB di *363*465#.

